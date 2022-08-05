Kırklareli'nde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

05.08.2022 09:19
Kırklareli'nde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Yılmaz Mahallesi Set Sokak'ta T.G. idaresindeki 39 SR 738 plakalı otomobil ile Y.K'nin kullandığı 39 ABY 763 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada sürücü Y.K. ile motosiklette bulunan E.D. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Kaynak: AA

Lüleburgaz, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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