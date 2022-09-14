Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

14.09.2022 10:53
Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz ilçesinde okul servisleri denetlendi.

Lüleburgaz ilçesinde okul servisleri denetlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri okul çevrelerinde servis şoförlerine uymaları gereken kurallar hakkında bilgi verdi.

Polis ekipleri, servislerde bulunması gereken donanım, öğrenci sayısı ile belgeleri kontrol etti.

Elektrik kesintisi

Vize'de bir köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Akpınar köyüne 15 Eylül Perşembe günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintisi 09.00-15.00 saatlerinde uygulanacak.

Hükümet konağı yapılacak

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, ilçeye hükümet konağı yapılacağını bildirdi.

Gün, yaptığı yazılı açıklamada, hükümet konağı ihale sürecinin TOKİ tarafından başlatıldığını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ilçede hükümet konağı yapılması talimatı üzerine çalışmaların hızla yürütüldüğünü ifade eden Gün, 5 Ekim tarihinde ihale sürecinin sona ereceğini aktardı.

Gün, en kısa zamanda inşaata başlamayı hedeflediklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Lüleburgaz, Hisarcık, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

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