Kırklareli'nden kısa kısa

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Akpınar köyüne 15 Eylül Perşembe günü bir süre enerji verilemeyecek.

Kaynak: AA

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