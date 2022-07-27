Lüleburgaz'da "Yaz Akşamları Yıldızları Futbol Turnuvası Hüseyin Deniz Kupası" başladı.

Lüleburgaz ilçesinde "Yaz Akşamları Yıldızları Futbol Turnuvası Hüseyin Deniz Kupası" başladı.

Lüleburgaz Belediyesince bu yıl yedincisi düzenlenen turnuvanın ilk maçı Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde oynandı.

Turnuvanın açılış maçının ilk vuruşunu Belediye Başkanvekili Leyla Güncer ve adına turnuva düzenlenen eski futbolcu Hüseyin Deniz gerçekleştirdi.

Açılış töreninde konuşan Güncer, Yaz Akşamları Yıldızları Futbol Turnuvası'nın geleneksel hale geldiğini belirtti.

Her yıl Lüleburgaz futbol tarihine damga vurmuş futbolcuların isimlerini yaşattıklarını ifade eden Güncer, "Bu yıl da Lüleburgaz'ımızın önemli değerlerinden sevgili Hüseyin Deniz'in adını verdik. Bu turnuvada 32 takım, 600'ü aşkın sporcu mücadele edecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kazanan yine dostluk ve kardeşlik olsun." diye konuştu.

Turnuva 30 gün sürecek.