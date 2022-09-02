Kırklareli'nden kısa kısa

Kuyu suyu için sondaj ve inşaat çalışmalarının devam ettiğini belirten Demirtaş, "Şu an 50 metreyi geçtiğimiz sondaj çalışmasının sıkıntısız tamamlanmasını bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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