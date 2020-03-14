Lüleburgaz'ın caddelerine dezenfektan konuldu - Son Dakika
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Lüleburgaz'ın caddelerine dezenfektan konuldu

6 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Korona virüs önlemleri kapsamında ilçe merkezindeki yayalaştırılmış bölgenin çeşitli noktalarına sıvı el dezenfektanları yerleştirildi.

Lüleburgaz'ın caddelerine dezenfektan konuldu, System.String[]

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Korona virüs önlemleri kapsamında ilçe merkezindeki yayalaştırılmış bölgenin çeşitli noktalarına sıvı el dezenfektanları yerleştirildi.


Kırklareli Valiliği'nin koronavirüsle ilgili aldığı kararların içerisinde yer alan "Kongre Meydanı'na dezenfektan yerleştirilecek" kararının ardından Lüleburgaz Belediyesi Kongre Meydanı'na, ve ilçe merkezindeki yayalaştırılmış bölgeye sıvı el dezenfektanı yerleştirdi. Konuyla ilgili bilgilendirmelerde bulunan Lüleburgaz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, sıvı el dezenfektanlarının Kongre Meydanı, İstanbul Caddesi, Sokullu Mehmet Paşa Camii Külliyesi, Üçgen Park ve İş Bankası önündeki direklere montelendiğini açıkladı. El dezenfektanlarının 13 ayrı noktaya yerleştirildiği belirtildi. - KIRKLARELİ

Kırklareli, Lüleburgaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:14 Kaynak: İHA
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