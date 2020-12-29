Lüleburgaz'ın çöpleri elektriğe dönüştürüldü - Son Dakika

Lüleburgaz Belediyesince bu yıl toplanan 39 bin 456 ton çöp, elektrik enerjisine dönüştürüldü.

Belediyeden yapılan açıklamada, Temizlik ve Çevre Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelindeki temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada 39 bin 456 ton çöpün Kırklareli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (KIRK-KAB) tesisinde işlemden geçirilerek elektrik enerjisine çevrildiği ifade edildi.

Günde 110 ton çöp toplandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm bunlarla birlikte "Sıfır Atık" parolasıyla yola çıkan Lüleburgaz Belediyesi, 22 mahalle muhtarlığından, vatandaşların bıraktığı geri dönüştürülebilir malzemeleri toplamaya devam ediyor. Lüleburgazlıların büyük destek verdiği sıfır atık uygulaması sayesinde, içinde ayrı ayrı bölmelerin bulunduğu atık toplama aracıyla toplanan atıklar geri dönüştürülerek doğaya kazandırılıyor. Bu kapsamda Lüleburgaz Belediyesi son bir yıl içerisinde bin 12 ton cam atığı ile 732 ton karışık ambalajı topladı."