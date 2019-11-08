Son Dakika Haberleri: Lüleburgaz'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü
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Lüleburgaz'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü

7 saat önce

Lüleburgaz'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü törenle kutlandı.

Lüleburgaz'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü, System.String[]

Lüleburgaz'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü törenle kutlandı.


İlçe merkezindeki tören alanında düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı konuşmada, Lüleburgaz'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü coşku ve gururla kutladıklarını söyledi.


Türk milletinin 97 yıl önce gösterdiği mücadele azmini bugün de gösterebilecek düzeyde olduğunu ifade eden Gerenli, toprakların kolay kazanılmadığını vurguladı.

Konuşmaların ardından çeşitli dernek ve odalar bando eşliğinde kortej geçişi gerçekleştirdi.

Murat Gerenli, Lüleburgaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:54 Kaynak: AA
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