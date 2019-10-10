Lüleburgaz'ın ilk bando takımını Romanlar kurdu

En eğlenceli bando takımı

Romanlar bando takımı kurdu

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Romanlar bando takımı kurdu. Lüleburgaz'da ilk, Trakya'da ise Edirne'den sonra 2'nci olan bando takımını kuran Lüleburgaz Müzisyen ve Roman Dansları Derneği Başkanı Mustafa Güler, "İlk etapta 29 Ekim ve 8 Kasım törenlerine hazırlık yapıyoruz. Bu kapsamda bando takımının kıyafetlerini temin etmeye çalışıyorum. Hazır vaziyette belediye önünde halka açık konser vereceğiz. Belediye başkanının takdirine bırakacağız" dedi.

Lüleburgaz Müzisyen ve Roman Dansları Derneği Başkanı Mustafa Güler'in kurduğu Trakya'nın 2'nci, Lüleburgaz'ın ise ilk bando takımı olan ve üyelerinin tamamı Romanlardan oluşan Lüleburgaz Bando Takımı çalışmalarına başladı. Necdet Tekin Gençlik Merkezi'nde ilk müzik provasını yapan ekip, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 8 Kasım Lüleburgaz'ın kurtuluşu törenlerine hummalı bir şekilde hazırlanıyor.



"Lüleburgaz'da yapılmayanı yapacağız"

Güler, bando takımının dernek üyelerinden oluştuğunu söyleyerek, "İlk provamızı yaptık. Üstadlarımız bu işin bilinçli tarafını kullanıyorlar. Enstrüman çaldıkları için daha çabuk yetiştirebileceğimiz bir bando takımı kurmaya çalışıyoruz. Trakya'da 2'nci, Lüleburgaz'da ilk kez kurulan bir bando takımıyız. Lüleburgaz'da bugüne kadar hiç yapılmamış bir bando takımını oluşturmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı. Güler, bando takımı için Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli'den de destek beklediklerini söyleyerek, "Bizim amaç ve gayemiz bandoyu oluşturup, Lüleburgaz Belediyesi'nin bünyesinde oluşturulmasını sağlamak. Şu anda en az 10 kişilik grup yapacağız. Bu 10 kişiyle de ilgili olarak Lüleburgaz Belediyesi umarım hayırlı bir karar verir. Lüleburgaz Belediyesi'ne de bir bando takımı kazandırırız" şeklinde konuştu.



"Romanların başarısını dünyaya ispatladık"

Güler, Romanların fırsat verildiğinde yeteneklerini çok iyi bir şekilde gösterdiklerini belirterek, "Biz Romanların ne kadar başarılı olduğunu dünyaya ispatladık ama ne yazık ki buradakiler değerimizi bilmiyor. Kültür kenti diyoruz ama kültür aslında bizden başlıyor. Kültürün ne anlamda olduğunu onlara öğretmemiz gerekiyor. Biz bunu başaracağız" dedi.



İlk gösterileri 29 Ekim'de

Güler, üyelerinin tamamı Romanlardan oluşan bando takımının ilk gösterilerinin 29 Ekim'deki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında olacağını söyledi. Güler, "İlk etapta 29 Ekim ve 8 Kasım törenlerine hazırlık yapıyoruz. Bu kapsamda bando takımının kıyafetlerini temin etmeye çalışıyorum. Hazır vaziyette belediye önünde halka açık konser vereceğiz. Belediye başkanının takdirine bırakacağız" dedi.