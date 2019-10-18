Lüleburgaz'ın 'IRONMAN'i

2001 yılından beri Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşayan Lüleburgazlı Şenol Akay, Washington'da düzenlenen 'IRONMAN' isimli triatlon yarışmasına katılarak Türk bayrağını dalgalandırdı.



Washington'ın Maryland eyaleti Annapolis şehrinde yaşayan ve International Council of Chemical Association'da çalışan Şenol Akay, içerisinde yüzme, bisiklet ve maraton koşusunu barındıran triatlon yarışmasına katıldı. Evli ve 1 çocuk sahibi 43 yaşındaki Akay, farklı yaş gruplarındaki yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı yarışmada 12 saat 39 dakika 38 saniyelik derece elde etti.



Akay, 40-44 yaş kategorisinde 184 katılımcı içinden 80. erkekler kategorisinde bin 187 katılımcı içinden 420. genel kategoride ise bin 724 kişi içerisinden 524. oldu. Akay, birçok ülkeden yarışmacının katıldığı yarışmada Türk bayrağını dalgalandırarak ülkemizi temsil etti.



Yarışma sonunda Türk bayrağı açarak oğluyla kameralara poz veren Şenol Akay, Suriye'de sınır ötesi harekatta bulunan Türk askerine de selam gönderdi.



ABD'de düzenlenen yarışmada ülkemizi temsil eden Şenol Akay'ın annesi Rukiye Akay oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "Oğlum Şenol Akay da hemşire olarak 21 yıl görev yaptığım Kepirtepe Anadolu Lisesi mezunudur. Oğlum bizi Amerika'da gururlandırdı. Ben de yanına gidip gördüm. Türk bayrağını Amerika'da dalgalandırdığı, bu yarışmaya katılarak ülkemizi temsil ettiği için çok mutlu oldum, büyük gurur duydum. Ordumuzun büyük mücadele verdiği bu zor zamanlarda bu benim için gerçekten büyük gururdur. İnsanlar orada Türk olduğu için utanırken oğlum orada Türk bayrağıyla çıktı. Gurbet elde tek başına 20 senedir devamlı koşturuyor. Kanser ilaçları araştırmada doktora yaptı. o bizim gurur kaynağımız" dedi. - KIRKLARELİ