Lüleburgaz Karadenizliler Derneği açıldı - Son Dakika

Lüleburgaz Karadenizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği düzenlenen törenle açıldı.



Açılış kurdelesini Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya ile aynı zamanda dernek başkanı olan Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Siyami Aslan birlikte kesti. Vali Osman Bilgin ve Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, açılış töreninde dernek yöneticileri ve Lüleburgaz'da yaşayan Karadenizli hemşehrileri ile bir süre sohbet etti. - KIRKLARELİ