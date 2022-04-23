Lüleburgaz Kaymakamı Yüce, koltuğunu 23 Nisan dolayısıyla bir öğrenciye devretti - Son Dakika
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Lüleburgaz Kaymakamı Yüce, koltuğunu 23 Nisan dolayısıyla bir öğrenciye devretti

23.04.2022 08:46
Lüleburgaz Kaymakamı Yüce, koltuğunu 23 Nisan dolayısıyla bir öğrenciye devretti

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu bir günlüğüne öğrenciye devretti.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu bir günlüğüne öğrenciye devretti.

Yüce, makamında İstiklal İlkokulu öğrencileri İrem Gelmez, Damla Kurtalan ve Elif Alya Karadeniz'i kabul etti.

Koltuğunu temsili olarak Gelmez'e devreden Yüce, tüm çocukların bayramını kutladı.

Gelmez, Lüleburgaz Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğünü telefonla arayarak çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Gelmez, Belediye Başkanı Murat Gerenli'den çocuk şenliklerinin ramazan ayı boyunca devam etmesini ve her mahalleye tek potalı spor tesisi yapılmasını istedi.

Ziyaretin ardından Kaymakam Yüce, öğrencilere hediye verdi.

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Salih Yüce, Lüleburgaz, 23 Nisan, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lüleburgaz Kaymakamı Yüce, koltuğunu 23 Nisan dolayısıyla bir öğrenciye devretti - Son Dakika


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