Lüleburgaz Kaymakamı Yüce, şehit ailelerini ziyaret etti - Son Dakika

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, şehit ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Yüce, Çiftlikköy köyünde şehit Hasan Yeşilçimen'in babası Necati Yeşilçimen'i ve Ahmetbey beldesinde şehit pilot Üsteğmen Samet Demir'in babası Ali Demir ile görüştü.

Şehit aileleri ile sohbet eden Yüce, yeni yıl hediyeleri verdi.

Kaymakam Yüce'ye Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş ile Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticisi Birdeniz Şan da eşlik etti.