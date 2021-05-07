Lüleburgaz Kaymakamı Yüce "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" faaliyetlerine katıldı - Son Dakika

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" çalışmalarına katıldı.

Kaymakam Yüce, beraberindeki Lüleburgaz Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanı Erkan Alkan ve denetim ekibi ile tedbirler kapsamında açılmasına izin verilen iş yerlerini denetledi.

Denetimlerde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygunluğunu kontrol eden Yüce, tedbirlere uyan iş yerleri ile vatandaşlara teşekkür etti.

Yüce daha sonra trafik denetimlerine de katılarak kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki vatandaşların muafiyet belgelerini kontrol etti.