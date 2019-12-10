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Lüleburgaz RAM'a Trakyaka'dan destek

6 saat önce

Lüleburgaz Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından hazırlanan "Psikolojik Danışmada Çok Boyutlu Müdahale Modeli ve Süpervizyonu" Projesi, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından destek gördü.

Lüleburgaz RAM'a Trakyaka'dan destek, System.String[]

Lüleburgaz Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından hazırlanan "Psikolojik Danışmada Çok Boyutlu Müdahale Modeli ve Süpervizyonu" Projesi, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından destek gördü.


"Psikolojik Danışmada Çok Boyutlu Müdahale Modeli ve Süpervizyonu" Projesi kapsamında RAM'ın hizmet bölgesinde yer alan Lüleburgaz, Pınarhisar, Pehlivanköy ve Demirköy ilçelerindeki resmi ve özel okullarda görev yapan 60 Rehberlik Öğretmeni eğitim aldı.


Trakya Kalkınma Ajansı'nın Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan proje kapsamında 24.5 saatlik eğitim alan öğretmenlere katılım belgesi verildi.


30'ar kişilik iki grup şeklinde gerçekleşen ve toplam 60 öğretmenin eğitim aldığı proje eğitimleri bu modeli geliştiren Yıldız Teknik Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Eryılmaz tarafından verildi. Eğitimde okullarda en fazla karşılaşılan konularda Çok Boyutlu Müdahale Modeli ile psikolojik danışma ilkeleri ve teknikleri sunuldu.


1. Grup eğitimleri Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi seminer salonunda, 2. Grup eğitimleri ise Lüleburgaz Mesleki Eğitim Merkezi'nde yapıldı.


Proje eğitimleri açılışına ve katılım belgesi verme törenine katılan Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, Rehberlik Öğretmenlerinin eğitimden duydukları memnuniyet karşısında eğitimci Prof. Dr. Ali Eryılmaz'a teşekkür etti.


2017-2018 eğitim öğretim yılı RAM hizmet bölgesinde yürütülen Risk haritası araştırmasında ortaya çıkan psikolojik danışma ihtiyacının nitelikli bir şekilde karşılanması amacıyla projenin hazırlandığını belirten Lüleburgaz RAM Müdürü Harun Kurt, "Projemizi Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı ile hayata geçirdik. Rehberlik Öğretmenlerimize mesleki gelişimleri açısından çok büyük katkı sunan bu projenin ardından da ikinci projemiz Psikometrik Uygulamalarla Çocuk Değerlendirme Eğitimi"de Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazandı. - KIRKLARELİ

Trakya Bölgesi, Lüleburgaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:57 Kaynak: İHA
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