Son Dakika Haberleri: Lüleburgaz Sivil Toplum Kuruluşlarından harekata destek
Son Dakika Güncel Lüleburgaz Sivil Toplum Kuruluşlarından harekata destek

Lüleburgaz Sivil Toplum Kuruluşlarından harekata destek

1 saat önce

Lüleburgaz Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı hakkında basın açıklaması gerçekleştirdi.

Lüleburgaz Sivil Toplum Kuruluşlarından harekata destek, System.String[]

Lüleburgaz Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı hakkında basın açıklaması gerçekleştirdi.


Lüleburgaz'da bulunan birçok sivil toplum kuruluşunu bünyesinde barındıran platform adına basın açıklamasını Ensar Vakfı Lüleburgaz Şube Başkanı Eyyüp Sabri Erdem okudu. Eyyüp Sabri Erdem yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:


"Suriye hududumuzu ve sınırlarımız boyunca uzanan toprakları terör unsurlarından temizleyerek güvenli bir koridor oluşturmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlattığı Barış Pınarı Harekatımız ülkemiz, devletimiz, milletimiz ve çevre ülkeler için hayırlara vesile olsun. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/ YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatını başlatmıştır. Barış Pınarı Harekatı'nın amacı güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Bu harekat ile ülkemize yönelik terör tehdidi bertaraf edilecek, oluşturulacak olan güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmeleri sağlanacaktır. Suriye'nin toprak bütünlüğü korunacak, tüm bölge halkı terörün pençesinden kurtarılacaktır. Lüleburgaz sivil toplum kuruluşları platformu olarak; Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimize ve bu harekatta Türkiye'yle birlikte olan tüm yerel destek unsurlarına muvaffakiyetler diliyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." - KIRKLARELİ

Barış Pınarı Harekatı, Lüleburgaz, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:32 Kaynak: İHA
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