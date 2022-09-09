Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz Sokollu Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesindeki kitap sayısı 47 bin 465'e yükseldi.

Sokollu Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kütüphaneye yılın 6 ayında 1277 yeni kitap kaydının yapıldığı bildirildi.

Envantere kayıtlı kitapların 11 bin 347'sinin çocuk, 36 bin 118 tanesinin ise yetişkin kitabı olarak kayıtlara geçtiği aktarılan açıklamada, kütüphaneye kayıtlı yetişkin üye sayısı 8 bin 62, çocuk üye sayısı ise 2 bin 353 olduğu kaydedildi.

Servis sürücülerine eğitim verildi

Lüleburgaz ilçesinde okul servisi sürücülerine eğitim düzenlendi.

Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen eğitimde servis sürücülerine çocuklar ve gençlerin eğitim ve öğretiminin güvenli bir ortamda sürdürebilmesi amacı ile olası trafik kazalarının önlenmesine yönelik bilgiler verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliğinde görevli polis memuru Mehmet Balta, eğitimde daha önce yaşanmış trafik kazalara ait görüntüleri paylaştı.

Sürücülere serviste bulunması gereken azami öğrenci sayısı ve zorunlu donanımlardan hakkında da bilgi verildi.

Kömür yardımı

Lüleburgaz'da 1650 haneye kömür yardımında bulunuldu.

Lüleburgaz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alpaslan Akçakavak, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardım çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Bu yıl vakfın kömür dağıtımı için belirlediği hanelere dağıtımın tamamlandığını ifade eden Akçakavak, 1 Ocak-7 Eylül 2022 tarihi arasında da 7 bin 321 kişiye sosyal yardımda bulunduklarını kaydetti.

Akçakavak, ihtiyaç sahiplerine yardımların devam edeceğini bildirdi.