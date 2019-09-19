Son Dakika Haberleri: Lüleburgaz Tarım Fuarı açıldı
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Lüleburgaz Tarım Fuarı açıldı

32 dakika önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 13. Trakya Lüleburgaz Tarımtech 2019 Tarım, Hayvancılık, Sanayi ve Gıda Fuarı açıldı.

Lüleburgaz Tarım Fuarı açıldı, System.String[]

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 13. Trakya Lüleburgaz Tarımtech 2019 Tarım, Hayvancılık, Sanayi ve Gıda Fuarı açıldı.


Fuarda traktör, biçerdöver, tarım aletleri, gübre, tohum, bal, pişmaniye, kahve, yöresel ürünler satış stantları açıldı. Fuarda yer alan biçerdöver ve traktörler ziyaretçiler tarafından ilgi gördü. - KIRKLARELİ

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Lüleburgaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:06 Kaynak: İHA
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