Lüleburgaz Tarım Fuarı açıldı
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 13. Trakya Lüleburgaz Tarımtech 2019 Tarım, Hayvancılık, Sanayi ve Gıda Fuarı açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:06 Kaynak: İHA
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 13. Trakya Lüleburgaz Tarımtech 2019 Tarım, Hayvancılık, Sanayi ve Gıda Fuarı açıldı.
Fuarda traktör, biçerdöver, tarım aletleri, gübre, tohum, bal, pişmaniye, kahve, yöresel ürünler satış stantları açıldı. Fuarda yer alan biçerdöver ve traktörler ziyaretçiler tarafından ilgi gördü. - KIRKLARELİ
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