Son Dakika Haberleri: Lüleburgaz ve Pınarhisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü
Son Dakika Güncel Lüleburgaz ve Pınarhisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü

Lüleburgaz ve Pınarhisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü

6 saat önce

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Lüleburgaz ve Pınarhisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Lüleburgaz ve Pınarhisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü, System.String[]

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Lüleburgaz ve Pınarhisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Minsolmaz, mesajında, iki ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünün büyük coşku ve gururla kutlandığını bildirdi.

Türk milletinin, tüm zorluklara rağmen vatanına nasıl sahip çıktığını tüm dünyaya en güzel şekilde gösterdiğini kaydeden Minsolmaz, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu müstesna günde 97 yıl önce olduğu gibi, bugün de birlik ve beraberlik duygusuyla aynı hassasiyet ve kararlılık içinde olduğumuzun bilincindeyiz. Bu kutlu günde Lüleburgaz ve Pınarhisar ilçelerimizin düşman işgalinden kurtuluşunun mimarı olan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükran ve minnetle yad ediyor, tüm hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyor, en kalbi duygularımla selam ve saygılar sunuyorum."

Pınarhisar, Lüleburgaz, Kırklareli, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:08 Kaynak: AA
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