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Lüleburgaz yaya geçidinde nöbette

50 dakika önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak uygulanan Yaya Geçitlerinde Nöbetteyiz Etkinliği gerçekleşti.

Lüleburgaz yaya geçidinde nöbette, System.String[]

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak uygulanan Yaya Geçitlerinde Nöbetteyiz Etkinliği gerçekleşti.


Yaya güvenliğini sağlamak amacıyla Lüleburgaz'ın okul, kamu kuruluşu ve diğer yaya geçitleri üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde sürücülere broşür dağıtımı yapılarak etkinlik ve yaya geçitleriyle ilgili bilgilendirme yapıldı.


Etkinlik kapsamında Lüleburgaz Lisesi, Lüleburgaz Ortaokulu, D-100 Gençlik Merkezi önü, D-100 Kurtuluş Camii önü, Cumhuriyet İlkokulu önü, 8 Kasım Ortaokulu, Rumeli Meslek Lisesi önü, Düvenciler Lisesi önü, Fehmi Mutlu Ortaokulu önü ve Bahçelievler İlköğretim okulu önünde yaya geçidi nöbeti gerçekleştirildi.


Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sami Saçkan, İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca Lüleburgaz Lisesi önünde bulunan yaya geçidinde, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli ise Cumhuriyet İlköğretim Okulu önünde bulunan yaya geçidinde nöbetteydi.


Etkinlikle ilgili açıklama yapan Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, "Bugün Türkiye genelinde yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz programıyla bakanlığımızın talimatı doğrultusunda yaya güvenliği noktasında tekrar farkındalık oluşturmak, halkı bilinçlendirmek ve bu konudaki hassasiyetlerini hatırlatmak adına bu etkinliği yapıyoruz. Lüleburgaz soyadı kültür olan bir şehir, vatandaşlarımız trafik kurallarına uyan insanlar. Biraz daha duyarlılık bekliyoruz" dedi.


İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca ise, "Şehrimizde özellikle ana yol hattında, D-100 güzergahı dediğimiz hatta olmak üzere yaya geçitleri fazla. Bazen kazalar yaşanıyor. Çözmenin en etkin yolu ise yayalara yol vermek. Bu şekilde ölümlü ve yaralanmalı kazaların önüne geçebiliriz. Bu nedenle bugün broşür vererek ve sözlü olarak bilgilendirme yapıyoruz" dedi. - KIRKLARELİ

Kırklareli, Lüleburgaz, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:05 Kaynak: İHA
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