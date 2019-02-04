Son Dakika Haberleri: Lüleburgaz Ziraat Odası Başkanlığı Kongresi Yapıldı

Lüleburgaz Ziraat Odası Başkanlığı Kongresi Yapıldı

1 saat önce

Lüleburgaz Ziraat Odası Başkanlığı'na yeniden Mustafa Şener Birgün seçildi.

Lüleburgaz Ziraat Odası Başkanlığı Kongresi Yapıldı, System.String[]
Lüleburgaz Ziraat Odası Başkanlığı'na yeniden Mustafa Şener Birgün seçildi.


Oda binasında yapılan genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.


Gelir, gider ve faaliyet raporlarının okunduğu genel kurulda, Birgün ile Selçuk Çamlıca aday oldu. 63 delegenin oy kullandığı kongrede, 34'ünü alan Birgün, yeniden başkan seçildi.

Birgün, kongrenin ardından yaptığı konuşmada, yeniden oda başkanlığına seçilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Üyelere en iyi şekilde hizmet ettiklerini ifade eden Birgün, "Kaldığımız yerden çiftçilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Ziraat Odası güven tazeledi" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:02 Kaynak: AA

Mustafa Şener, Lüleburgaz, Güncel
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