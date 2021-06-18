Lüleburgazlı güreşçi Efe Yılmaz milli takıma seçildi - Son Dakika

Lüleburgaz Gençlik Spor Kulübü sporcusu Efe Yılmaz, Antalya'da düzenlenen 11-13 yaş Minik Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olarak milli takıma seçildi.

Yılmaz, 9 -15 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada 57 kiloda Türkiye ikincisi oldu.

Efe Yılmaz, bu dereceyle Minikler Milli Takım kadrosuna seçildi.

Sporcunun antrenörü Ali Osman Kara, başarılı sporcuyu tebrik ederek, kendilerine destek verenler herkese teşekkür etti.