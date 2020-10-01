Lüleburgazlı güreşçi, milli takım yolunda

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki güreş sporcusu Nil Aktaş, milli takım seçmelerine davet edildi.

Lüleburgaz Emrullah Efendi Ortaokulu öğrencisi ve Lüleburgaz Gençlik Spor Kulübü'nün güreş dalında gelecek vadeden sporcusu 13 yaşındaki Nil Aktaş, 29 Eylül - 12 Ekim 2020 tarihleri arasında İzmir Şakran'da yapılacak milli takım hazırlık kampına davet edildi.

Yaklaşık 4 senedir güreş sporuyla uğraşan Nil Aktaş, çalışmalarını 1 Haziran'dan beri Antrenörü Ali Osman Kara'yla beraber günde çift idman olacak şekilde Gençlik Parkı ve 8 Kasım Parkı'nda yaptı.

Nil Aktaş, geçen sene de Türkiye şampiyonu olmuştu

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Nil Aktaş'ın Antrenörü Ali Osman Kara, Lüleburgaz'ın güreş dalında birçok sporcu yetiştirdiğini belirterek, "Nil, milli takım kampına katıldı. Gelecek vadeden, disiplini ve istikrarlı bir sporcumuz. Lüleburgaz, güreşte başarılı sporcular yetiştiriyor. 2 dünya birinciliği, 1 dünya ikinciliği, 1 dünya üçüncülüğü ve Avrupa kupalarından 11 madalya elde edildi. Bizlerden desteğini esirgemeyen Lüleburgaz Kaymakamlığına, Gençlik Spor Müdürlüğümüze, Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve belediyemize teşekkür ederiz" dedi. - KIRKLARELİ