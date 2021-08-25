Lüleburgazlı Hayırsever ile Aile Sağlığı Merkezi Protokolü imzalandı. - Son Dakika
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Lüleburgazlı Hayırsever ile Aile Sağlığı Merkezi Protokolü imzalandı.

Lüleburgazlı Hayırsever ile Aile Sağlığı Merkezi Protokolü imzalandı.

25.08.2021 00:38

Lüleburgazlı Hayırsever ile Aile Sağlığı Merkezi Protokolü imzalandı.

Lüleburgazlı Hayırsever ile Aile Sağlığı Merkezi Protokolü imzalandı.

Lüleburgaz İlçemizde Hayırsever Miktat GÖKÇE tarafından yaptırılacak "Özden GÖKÇE 4 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi" ne ait yapım iş birliği protokolü 24 Ağustos 2021 Salı günü Valimiz Sayın Osman BİLGİN ile Hayırsever Miktat GÖKÇE ve ailesinin birlikte katılımıyla Lüleburgaz Kaymakamlığında düzenlenen törenle gerçekleşti.

Gerçekleşen tören sonrası Vali BİLGİN, hayırsever Miktat GÖKÇE ve ailesine toplum sağlına yapmış oldukları olumlu katkıdan dolayı teşekkürlerini ederek, imkanı elveren tüm vatandaşlarımızı büyük küçük demeden toplum yararına hayır işlerinde bulunmaya davet etti.

Lüleburgaz İlçesinde hayırsever vatandaşımızın iş birliği ile yapımına başlanacak olan "Özden GÖKÇE 4 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi" nde, Sağlık Bakanlığının uygun göreceği Aile Sağlığı Merkezi Mimari Projesi uygulanacaktır. İlimizde hizmete giren diğer Aile Sağlığı Merkezlerinde olduğu gibi yapımı gerçekleştirilecek bina, yeni ve modern konseptiyle, tamamen engelli ve yaşlı dostu olarak projelendirilerek içerisinde poliklinikler, acil müdahale odası, laboratuvar, bebek bakım ve emzirme odası, gebe bilgilendirme sınıfı ve eğitim salonu bulunacaktır.

Allah hayırsever vatandaşlarımızdan razı olsun, İlimize hayırlı olsun…

Kaynak: Habermetre
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Lüleburgaz, Salı, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Lüleburgazlı Hayırsever ile Aile Sağlığı Merkezi Protokolü imzalandı. - Son Dakika


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