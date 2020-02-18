Lüleburgazlı karateciler Türkiye Şampiyonası'nda yarışacak - Son Dakika
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Lüleburgazlı karateciler Türkiye Şampiyonası'nda yarışacak

6 saat önce

Okullararası Bölge Karate Şampiyonası'nda Lüleburgaz'ı temsil eden Şamiloğlu Spor Kulübü'nün 3 sporcusu kategorilerinde şampiyon olurken, bir sporcu ikinci, bir sporcu da üçüncü oldu.

Lüleburgazlı karateciler Türkiye Şampiyonası'nda yarışacak, System.String[]

Okullararası Bölge Karate Şampiyonası'nda Lüleburgaz'ı temsil eden Şamiloğlu Spor Kulübü'nün 3 sporcusu kategorilerinde şampiyon olurken, bir sporcu ikinci, bir sporcu da üçüncü oldu. Lüleburgazlı sporcular, Türkiye Karate Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.


Türkiye Karate Federasyonu tarafından 15-16 Şubat 2020 tarihlerinde Bursa'da düzenlenen Okullararası Bölge Karate Şampiyonası'na Lüleburgaz'ı temsilen katılan Şamiloğlu Spor Kulübü katıldı. Kulübün sporcularından Ramazan Yaman Fen Lisesi öğrencisi Feyza Nur Baş genç 60 kilogram kategorisinde, Kepirtepe Anadolu Lisesi'nden Karya Eylül Avşar genç 52 kilogram kategorisinde ve Sude Tüysüz genç 60 kilogram kategorisinde şampiyon oldu.


Ramazan Yaman Fen Lisesi'nden Sanem Yörük genç +68 kilogram kategorisinde ikinci ve Lüleburgaz Lisesi'nden Mehmet Tunca Can genç 70 kilogram kategorisinde üçüncülük elde etti.


Sporcular, 12-15 Mart 2020 tarihlerinde Balıkesir'de düzenlenecek Türkiye Karate Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. - KIRKLARELİ

Lüleburgaz, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:57 Kaynak: İHA
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