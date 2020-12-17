Lüleburgazlı müzisyenler "Müzik Susmasın" desteğinden faydalanmak için kamera karşısına geçti - Son Dakika

Lüleburgazlı müzisyenler "Müzik Susmasın" desteğinden faydalanmak için kamera karşısına geçti

17.12.2020 14:39
Lüleburgazlı müzisyenler

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir grup müzisyen, Kültür ve Turizm Bakanlığınca müzik sektörü çalışanlarına yönelik başlatılan destek projesinden faydalanmak için kamera karşısına geçti.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir grup müzisyen, Kültür ve Turizm Bakanlığınca müzik sektörü çalışanlarına yönelik başlatılan destek projesinden faydalanmak için kamera karşısına geçti.

"Müzik Susmasın" sloganıyla başlatılan proje ile salgın döneminde müzik sektöründe sanatını icra etme ve çalışma imkanı azalan sanatçıların ve sektör çalışanlarının üretim yapmalarının teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda, Lüleburgaz Müzisyenler ve Roman Halk Dansları Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde Lüleburgaz Belediyesi Ekin Atölyesi'nde toplanan Roman müzisyenler, destek projesinden faydalanmak için başvuru formunu doldurduktan sonra seçtikleri eserleri seslendirdi.

Seslendirilen eserlerin video kaydı alınarak proje için kurulan www.muziksusmasin.com adresine yüklendi.

Derneğin başkanı Mustafa Gürler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlığın çalışma imkanı azalan müzisyenlere vereceği desteğin bir nebze de olsa kendilerini rahatlatacağını söyledi.

Projenin Türkiye'deki tüm müzisyenleri kapsadığını anlatan Gürler, "Müzisyenlere nakdi destek verilecek. Devletimizin bu konuda bizlere hassas davranmasından dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Gürler, projeye Lüleburgaz'dan 110 dernek üyesinin başvuracağını, seslendirilen eserlerin video çekimlerinin gün boyu süreceğini ifade etti.

Başvurular 25 Aralık'a kadar sürecek

Proje çağrısına göre, haftalık veya günlük yevmiye ücretiyle çalışan ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar başta olmak üzere, işini kaybeden veya işleri durma noktasına gelen ses ve enstrüman sanatçıları ile sektör çalışanlarının projeye katkıları karşılığında ödeme yapılarak desteklenmeleri ve aynı zamanda üretilen eserlerin geleceğe aktarılması için dijital bir arşiv oluşturulması sağlanacak.

Projeye başvurular 16-25 Aralık tarihlerinde alınacak. Proje kapsamında sunulacak kayıt için net 1000 lira olmak üzere, açılması planlanan sonraki çağrı programlarına dahil olunması suretiyle en fazla 3 bin lira destek verilecek.

Kırklareli, Lüleburgaz, Kamera, Müzik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lüleburgazlı müzisyenler 'Müzik Susmasın' desteğinden faydalanmak için kamera karşısına geçti - Son Dakika


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