Son Dakika Haberleri: Lüleburgazlı sporculardan uluslararası başarı
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Lüleburgazlı sporculardan uluslararası başarı

2 saat önce

Lüleburgaz Şamiloğlu Karate Spor Kulübü sporcuları, milli takımla katıldığı Uluslararası Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Turnuvası'na yeni başarılara imza attı.

Lüleburgazlı sporculardan uluslararası başarı, System.String[]

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Uluslararası Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Turnuvası geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Turnuvaya 9 ülkeden 1488 sporcunun katıldı. Şamiloğlu Spor Kulübü sporcuları da turnuvada hem Türkiye'yi hem de Lüleburgaz'ı temsil etti.


Şamiloğlu Spor Kulübü sporcularından Sude Tüysüz, ferdi kumitede ve takım kumitede 3. olurken, Beyza Ataklı da ferdi kumitede 3., takım kumitede de 1.'lik elde etti. - KIRKLARELİ

Lüleburgaz, Karadeniz, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:05 Kaynak: İHA
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