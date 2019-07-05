Lüleci Sokak için ihale tamamlandı
1 saat önce
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Çark Caddesi Lüleci Sokak'ta gerçekleştirilecek yenileme çalışmalarının ihalesi gerçekleştirildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:11 Kaynak: İHA
tarafından Çark Caddesi Lüleci Sokak'ta gerçekleştirilecek yenileme çalışmalarının ihalesi gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen ihalenin komisyon başkanlığını Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Recep Ören
üstlendi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Ekrem Yüce
, "Gerekliği değerlendirme ve yer tesliminin ardından çalışmalarımız derhal başlayacak. Aydınlatması, yenilenen kaldırımları ve yolu ile Lüleci Sokak örnek bir görünüme kavuşacak. Hayırlı olsun" dedi. - SAKARYA
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