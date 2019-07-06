Son Dakika Haberleri: Lületaşı Festivaline yoğun ilgi
Son Dakika Yaşam Haber

Lületaşı Festivaline yoğun ilgi

1 saat önce

Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Ulusal Odunpazarı Lületaşı Festivali devam ediyor.

Lületaşı Festivaline yoğun ilgi, System.String[]
Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Ulusal Odunpazarı Lületaşı Festivali devam ediyor.

Adı Eskişehir ile bütünleşen, dünyadaki bütün rezervlerin yarısından fazlasının Eskişehir'de bulunduğu ve Eskişehir'e yapılacak olan Kömürlü Termik Santral ile tehdit altında olan lületaşına farkındalık oluşturmak için Odunpazarı Belediyesi tarafından Ulusal Odunpazarı Lületaşı Festivali düzenleniyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen festival, ikinci gününü geride bıraktı. Odunpazarı Meydanında gerçekleşen festivalde, açılan stantlarda bir taraftan lületaşı ustaları hünerlerini sergilerken diğer tarafta da lületaşından yapılan bir birinden güzel pipo, kolye, zarf açacağı ve biblolar sergileniyor.

Amatör lületaşı oyma yarışması başladı

'Deniz Köpüğü' sloganı ile gerçekleştirilen festival kapsamında Amatör Lületaşı Oyma Yarışması yapıldı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı yarışmada, vatandaşlar lületaşına şekil vermenin mutluluğunu yaşadı. Lületaşı ilk kez tanışanların heyecanı ise yüzlerinden okundu.

Vatandaşlardan yoğun ilgi

Vatandaşlar Ulusal Odunpazarı Lületaşı Festivaline yoğun ilgi gösterdi. Stantları gezen vatandaşlar, lületaşı ustalarından yaptıkları eserler ve lületaşı ile ilgili bilgi aldı. Vatandaşların bazıları lületaşı ustaları ile birlikte lületaşına şekil verirken, bazıları da stantlarda yer alan lületaşından yapılmış eserlerden de satın aldı. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:22 Kaynak: İHA
Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gizem çözülüyor! Devasa çukur "Kup" mercek altında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri" genelgesi 555 bin liralık büyük ikramiyeyi alan çiftçi, köyüne geri döndü Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasından sonra Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken hareket!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 17:29:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lületaşı Festivaline yoğun ilgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]