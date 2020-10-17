Lületaşına Korona virüs dokunuşu, figürlere maske işlediler - Son Dakika

Lületaşına Korona virüs dokunuşu, figürlere maske işlediler

17.10.2020 09:51
Lületaşına Korona virüs dokunuşu, figürlere maske işlediler, System.String[]

- Lületaşına Korona virüs dokunuşu, figürlere maske işlediler Dikkat çekmek için maskeyi lületaşına kazıdılar Üçüncü kuşak lületaşı ustası Sema Ersoy;

- Lületaşına Korona virüs dokunuşu, figürlere maske işlediler

Dikkat çekmek için maskeyi lületaşına kazıdılar

Üçüncü kuşak lületaşı ustası Sema Ersoy;

"Şehrimizde çıkan değerli lületaşımıza maskeyi yansıtmak ve insanların dikkatini çekmek istedik"

"Görenler tarafından çok beğenildi ve ilk defa biz yaptık"

ESKİŞEHİR - Korona virüs sürecinde maske takma konusuna dikkat çekmek isteyen lületaşı ustaları tarafından taşa işlenen maskeli insan figürü görenleri hayran bıraktı.

Pandemiyle mücadelede önemli silahlardan biri olan maske, Eskişehirli lületaşı ustalarının hünerli ellerinde hayat buldu. Maske kullanımına dikkat çekmek isteyen ustalar, lületaşından yapılan pipoya maske takan insan figürü işledi. Dünyaca ünlü lületaşından üç usta tarafından bin bir emekle yapılan ve tamamlanması bir hafta süren pipo, görenlerin beğenisini topluyor.

"Değerli lületaşımızla Koronaya dikkat çekmek istedik"

Konuyla ilgili konuşan üçüncü kuşak lületaşı ustası Sema Ersoy, pandemi döneminde maske kullanımına dikkat çekmek istediklerini söyledi. Ersoy, "Korona günlerinde şehrimizde çıkan değerli lületaşımıza bunu yansıtmak ve insanların dikkatini çekmek istedik. Maskesiz gezenler var. Bu günlerde herkesin biraz daha duyarlı olması gerekiyor. Maske takmayanların maske takmalarına bir nebze olsun katkımız olsun istedik. Yapımı bir haftamızı aldı ve görenler tarafından çok beğenildi. Farklı bir konuya değindiğimiz için dikkat çekiyor. İlk kez biz yaptık daha önce yapan olmadı. Maske konusuna değinmek için farklı bir fikir olduğunu düşünüyoruz. Lületaşından bile maskeli bir çalışma yaptık. Lütfen herkes maske konusunda duyarlı olsun. Hep birlikte inşallah bu zor günleri atlatacağız. Lütfen kurallara uyalım" diye konuştu.

Lületaşına Korona virüs dokunuşu, figürlere maske işlediler
Lületaşına Korona virüs dokunuşu, figürlere maske işlediler
Lületaşına Korona virüs dokunuşu, figürlere maske işlediler
Lületaşına Korona virüs dokunuşu, figürlere maske işlediler
Lületaşına Korona virüs dokunuşu, figürlere maske işlediler
Lületaşına Korona virüs dokunuşu, figürlere maske işlediler
Lületaşına Korona virüs dokunuşu, figürlere maske işlediler
Lületaşına Korona virüs dokunuşu, figürlere maske işlediler
Lületaşına Korona virüs dokunuşu, figürlere maske işlediler

Koronavirüs, Lületaşı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Lületaşına Korona virüs dokunuşu, figürlere maske işlediler - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan ordusu, tam 27 yıl sonra Fuzuli kentini işgalden kurtardı Otoyol manzaralı meşrubat keyfi pahalıya patladı Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor 3 yıldır aşk yaşayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses nişanlandı Sivas'ın köyünü ziyaret eden Sivasspor'lu kaleci Samassa, traktör kullandı Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon Gole sebebiyet veren futbolcu, takım arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı
Ünlü iş insanı Rahmi Koç, 90. doğum günü partisinde koronavirüse yakalandı Ünlü iş insanı Rahmi Koç, 90. doğum günü partisinde koronavirüse yakalandı         
09:50
Son Dakika! 13 sivilin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Aliyev'den ilk açıklama: Onları köpek kovar gibi kovacağız Son Dakika! 13 sivilin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Aliyev'den ilk açıklama: Onları köpek kovar gibi kovacağız         
09:22
Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor         
08:54
Geriye büyük bir enkaz, sahibini kaybetmiş oyuncaklar kaldı! Gence'deki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı Geriye büyük bir enkaz, sahibini kaybetmiş oyuncaklar kaldı! Gence'deki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı         
08:05
Başarılı oyuncu Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrıldı Başarılı oyuncu Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrıldı         
07:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı         
22:48
AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak         
21:30
1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı 1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı         
19:59
"Cinsel saldırı" suçlamasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın tutuklanma talebi reddedildi         
18:54
Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi         
17:19
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı         
15:36
Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür         
13:59
Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi         
13:09
Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı         
12:08
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var         
11:35
Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü         
11:24
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti         
10:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 10:27:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Lületaşına Korona virüs dokunuşu, figürlere maske işlediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei