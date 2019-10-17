Son Dakika Haberleri: Lumiere Film Festivali kapılarını 11. kez sinema severlere açtı: Bu yılki Büyük Ödül Coppola'nın
Son Dakika Dünya Lumiere Film Festivali kapılarını 11. kez sinema severlere açtı: Bu yılki Büyük Ödül Coppola'nın

Lumiere Film Festivali kapılarını 11. kez sinema severlere açtı: Bu yılki Büyük Ödül Coppola'nın

54 dakika önce

Sinemanın doğum yeri, Fransa'nın Lyon kentinde düzenlenen Lumiere Film Festivali'nde bu yıl Francis Ford Coppola, Donald Sutherland, Frances McDormand gibi beyaz ekranın yıldızların 7. sanatın tutkunlarıyla buluştu

Lumiere Film Festivali kapılarını 11. kez sinema severlere açtı: Bu yılki Büyük Ödül Coppola'nın, System.String[]

Fransa'da sinemanın kalbinin attığı Lumiere Film Festivali 11. kez perdelerini açtı.


Sinemanın doğum yeri, Fransa'nın Lyon kentinde düzenlenen Lumiere Film Festivali'nde bu yıl sinemanın efsanelerinden Francis Ford Coppola, Donald Sutherland, Frances McDormand ve Xavier Dolan gibi beyaz perde yıldızları 7. sanat tutkunlarıyla buluştu.

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Film Festivali, Fransa, Lyon, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 07:57 
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