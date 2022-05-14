Lunapark içindeki çadır alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Lunapark içindeki çadır alevlere teslim oldu

14.05.2022 10:44

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde lunapark içerisinde bulunan çadır alevlere teslim oldu.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde lunapark içerisinde bulunan çadır alevlere teslim oldu.

Yangın, gece saatlerinde Yalı Mahallesi'ndeki bir lunaparkta çıktı. Edinilen bilgiye göre, lunaparkın içerisinde bulunan çadırda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin adeta geceyi aydınlattığı anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Lunapark içindeki çadır alevlere teslim oldu
Lunapark içindeki çadır alevlere teslim oldu
Lunapark içindeki çadır alevlere teslim oldu
Lunapark içindeki çadır alevlere teslim oldu
Lunapark içindeki çadır alevlere teslim oldu
Lunapark içindeki çadır alevlere teslim oldu
Lunapark içindeki çadır alevlere teslim oldu
Lunapark içindeki çadır alevlere teslim oldu
Lunapark içindeki çadır alevlere teslim oldu

YORUMLAR
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LUNAPARKTA ÇADIR ALEV ALEV YANDI LUNAPARKTA ÇADIR ALEV ALEV YANDI Kastamonu'da iki ev ve samanlık alevlere teslim oldu Kastamonu'da iki ev ve samanlık alevlere teslim oldu

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lunapark içindeki çadır alevlere teslim oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lunapark içindeki çadır alevlere teslim oldu - Son Dakika
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