Lunapark kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Lunapark kazası: 1 ölü, 3 yaralı

10.08.2022 09:28

Lunapark kazası: 1 ölü, 3 yaralı Lunapark kazasında bir emniyet mensubu hayatını kaybetti, 1'i emniyet mensubu 3 kişi de yaralandı Giresun'da lunaparkta meydana gelen kazada bir polis hayatını kaybetti, biri polis 3 kişi ise yaralandı.

Lunapark kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Lunapark kazasında bir emniyet mensubu hayatını kaybetti, 1'i emniyet mensubu 3 kişi de yaralandı

GİRESUN - Giresun'da lunaparkta meydana gelen kazada bir polis hayatını kaybetti, biri polis 3 kişi ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hacı Hüseyin mahallesinde bulunan bir lunaparkta raylı oyuncak henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı 28 yaşındaki Sinem Gülşen Dilekçe, eşi Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Samet Dilekçe ile beraber Şevval Akbaş ve Fatma Akbaş yaralandı. Giresun Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan yaralılardan tüm müdahalelere rağmen Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı 28 yaşındaki Sinem Gülşen Dilekçe hayatını kaybetti.

Giresun Valisi Enver Ünlü hastanede yaralıları ziyaret ederken, emniyet mensuplarına da başsağlığı diledi. Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Enver Ünlü, "Üzücü bir kaza sonucu 4 vatandaşımızın ikisi emniyet mensubu olmak üzere yaralandılar. Doktor arkadaşlarımızın büyün müdahalelerine rağmen komiser yardımcısı evladımızı maalesef kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. İdari tahkikat, adli tahkikat devam ediyor. Maalesef personelimizi kaybettik kaza sonrası. Başsağlığı diliyorum, başta emniyet camiası olmak üzere, sevenlerine, emniyet teşkilatına, kıymetli ailesine başsağlığı diliyorum.

Başsağlığı dileklerimi iletmek için geldim. Arkadaşlarımız ellerinden geleni yaptılar ama maalesef genç yaşta bir personelimizi kaybettik. Acımız büyük üzgünüz. Diğer konularla ilgili şu anda bir şey söylemem doğru olmaz. Yaralılarımızın durumu iyi. Rahmetli komiser yardımcımızın eşi de biraz önce taburcu oldu. Ama maalesef bir personelimizi kaybettik" açıklamasında bulundu.

Kaza sonrası lunaparkta inceleme yapılırken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı 28 yaşındaki Sinem Gülşen Dilekçe ile yaralanan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Samet Dilekçe'nin bir yıl önce evlendikleri ve henüz çocuk sahibi olmadıkları öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lunapark kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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