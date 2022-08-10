Lunapark kazasında hayatını kaybeden komiser yardımcısına acı veda - Son Dakika
Üye Girişi

Lunapark kazasında hayatını kaybeden komiser yardımcısına acı veda

10.08.2022 17:34

Lunapark kazasında hayatını kaybeden komiser yardımcısına acı vedaORDU Giresun'da meydana gelen lunapark kazasında hayatını kaybeden Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe(28), memleketi Ordu'nun Kumru ilçesinde toprağa verildi.

Lunapark kazasında hayatını kaybeden komiser yardımcısına acı veda

ORDU Giresun'da meydana gelen lunapark kazasında hayatını kaybeden Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe(28), memleketi Ordu'nun Kumru ilçesinde toprağa verildi.

Olay dün akşam 21.00 sıralarında Giresun ili Hacı Hüseyin Mahallesi'nde bulunan lunaparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'elma kurdu' adı verilen raylı oyuncak henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe, eşi Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Samet Dilekçe ile beraber Şevval Akbaş ve Fatma Akbaş yaralandı. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

1 yıllık evlilerdi

Kazada hayatını kaybeden Sinem Gülşen Dilekçe ile yaralanan Polis Memuru Samet Dilekçe'nin bir yıl önce evlendikleri ve henüz çocuk sahibi olmadıkları öğrenildi. Lunaparkın faaliyetleri durdurulurken, üzücü kazada hayatını kaybeden Sinem Gülşen Dilekçe için bugün saat 11.00'de Giresun Valiliği önünde tören düzenlendi. Dilekçe'nin cenazesi, sonrasında ise memleketi olan Ordu'nun Kumru ilçesine uğurlandı. Sinem Gülşen Dilekçe için Kumru Merkez Camisi'nde tören düzenlendi. Törende eşi ve ailesi taziyeleri kabul etti.

İlkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Salim ve Sevinç Gülşen çiftinin kızı Sinem Gülşen Dilekçe, Demircili Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine Kumru Kaymakamı Emrah Akduman, Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva ve emniyet mensupları katıldı.

YORUMLAR
500
1 polis yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı! Lunaparktaki tren kazasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı 1 polis yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı! Lunaparktaki tren kazasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı LUNAPARKTA TREN KAZASINA 3 GÖZALTI; KOMİSER YARDIMCISI SİNEM'E TÖREN LUNAPARKTA TREN KAZASINA 3 GÖZALTI; KOMİSER YARDIMCISI SİNEM'E TÖREN
Kaynak: İHA

Gülşen, Kumru, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lunapark kazasında hayatını kaybeden komiser yardımcısına acı veda - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:13 Şeyma Subaşı'nı çileden çıkaran 'metres' yorumu! Tespit ettirip dava açtı
16:46 Ölümcül derecede zehirli! Ayakkabıya saklanan kobra yılanı korkuttu
16:36 Motorine yapılan 1 liralık indirimin sevinci kısa sürdü! Bu geceden itibaren 81 kuruşluk zam geliyor
16:31 Donald Trump, yemin altında sorgulanmadan önce sosyal medyadan tepki gösterdi: Muz cumhuriyeti
16:11 Şarkıcı Yeliz, 6 sene yaşadığı korkunç şiddeti anlattı: Saçım etimden kopmuştu
16:11 Pençe-Kilit bölgesinden kötü haber! Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit oldu
15:48 Çin'de hayvanlardan insanlara geçen yeni ölümcül bir virüs tespit edildi! En belirgin semptomları yorgunluk ve öksürük...
15:41 Başına 2500 dolar ödül veriliyor! Üniversiteliler, 5 metre uzunluğundaki 104 kiloluk Burma pitonunu yakalamayı başardı
15:40 ABD'de enflasyon rakamları temmuz ayında yüzde 8,5'e geriledi
15:37 Amerikalı kadın turist, Fransa'da girdiği umumi tuvalette tecavüze uğradı! Ülkede kaçak yaşadığı tespit edilen zanlı yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 17:34:24. #1.12#
SON DAKİKA: Lunapark kazasında hayatını kaybeden komiser yardımcısına acı veda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement