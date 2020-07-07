LUNAPARK VE TEMATİK PARKLAR 4 AY SONRA YENİDEN AÇILDI - Son Dakika

LUNAPARK VE TEMATİK PARKLAR 4 AY SONRA YENİDEN AÇILDI
LUNAPARK VE TEMATİK PARKLAR 4 AY SONRA YENİDEN AÇILDI (havadan görüntülerle)Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA)- Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalı olan lunaparklar yeniden açıldı.
LUNAPARK VE TEMATİK PARKLAR 4 AY SONRA YENİDEN AÇILDI (havadan görüntülerle)
Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA)- Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalı olan lunaparklar yeniden açıldı. Bostancı'da bulunan lunapark havadan görüntülendi.
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin 1 Haziran'dan itibaren kademeli olarak kaldırılmasıyla Türkiye'de kontrollü sosyal hayat başladı. Bu kapsamda yaklaşık 4 aydır kapalı olan lunaparklar ve tematik parklar, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle yeniden hizmet vermeye başladı. Lunaparklarda bulunan oyun alanları sosyal mesafe kuralına uygun olarak yeniden düzenlendi. İçeride maske takılmasının zorunlu olduğu Bostancı'daki lunapark havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 09:00 Kaynak: DHA
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