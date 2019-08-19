Son Dakika Haberleri: Lunaparkta 2 kişiyi bıçakla yaralayan çocuk adliyede
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Lunaparkta 2 kişiyi bıçakla yaralayan çocuk adliyede

46 dakika önce

Samsun'da lunaparkta çıkan kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan 1 kişi ve kavgayı ayırmak isteyen emekli uzman çavuşun bıçaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan 14 yaşındaki Iraklı çocuk adliyeye sevk edildi.

Lunaparkta 2 kişiyi bıçakla yaralayan çocuk adliyede, System.String[]
Samsun'da lunaparkta çıkan kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan 1 kişi ve kavgayı ayırmak isteyen emekli uzman çavuşun bıçaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan 14 yaşındaki Iraklı çocuk adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesindeki fuar alanı mevkisindeki lunaparkta önceki akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu şahıslar arasında kavga çıktı. Kızlarını lunaparkta götüren ve kavgayı görünce ayırmak isteyen emekli uzman çavuş S.Y. (53) ile Irak uyruklu Mohammed S.H.A.B. (30) sırtlarının iki yerlerinden bıçaklandı. 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili 14 yaşındaki Irak uyruklu F.Q.S S.'yi gözaltına aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen ve kendisi de kavgada elinden bıçaklanan Iraklı çocuk, Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:23 Kaynak: İHA
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