Lunaparkta balerine binme kavgası kamerada - Son Dakika

Lunaparkta balerine binme kavgası kamerada

Çocuğu balerine almayan görevliyi yumrukladı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan lunaparkta, bir şahıs oğlunu balerine bindirmediği iddia edilen görevliyi darp etti. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi İzmit Fuar Alanı'nda bulunan lunaparkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesi ile birlikte lunaparka gelen bir şahıs, iddialara göre oğlunu 'balerin' olarak adlandırılan oyuncağa bindirmeyen görevli ile tartışmaya başladı. Şahıs daha sonra görevliyi darp etmeye başladı. Olayı gören diğer görevliler ve vatandaşlar araya girerek şahısları ayırdı.

Olay anı kamerada

Öte yandan, olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın bir anda görevliye vurmaya başladığı görülüyor. Olayı gören vatandaşlar, koşarak şahısları ayırmaya çalışıyor. Görevliyi darp eden şahıs, daha sonra belindeki tabancasını çıkartıyor. Şahıs bir süre sonra tabancasını tekrar yerine koyuyor. Araya giren vatandaşlar tarafından şahıs uzaklaştırılıyor.