Lunaparkta bindiği "kamikaze"de fenalaşan 19 yaşındaki genç kız, yaşamını yitirdi - Son Dakika

İstanbul'un Avcılar ilçesinin Cihangir mahallesinde oturan Zeynep Günay, yakınları ile birlikte Denizköşkler mahallesindeki lunaparka gitti. İddiaya göre, derslerinde oldukça başarılı olan Günay, 'Kamimaze' olarak isimlendirilen oyuncağa bindi.

OYUNCAKTAYKEN RAHATSIZLANMIŞ

Oyuncaktaki hızın artması ile birlikte fenalaşan Zeynep Günay inmek isterken, yakınları durumu fark ederek görevlilerden bunu durdurmasını istedi. Ancak, görevliler oyuncağı durdurmadı. Israrlar üzerine bir süre sonra durdurulan oyuncaktan alınan Zeynep Günay için ambulans çağrılması istendi. Görevliler, ambulans çağırdıklarını öne sürerek, genç kızı bir sandalyeye oturttu. Ambulansın bir türlü gelmemesi üzerine 112'yi arayan yakınları, ihbarda bulunduktan sonra iddiaya göre, buradan herhangi bir çağrı alınmadığını öğrendi. Gelen ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırılan genç kızın oyuncaktayken rahatsızlandığı açıklandı.

HEDEFLEDİĞİ BÖLÜMÜ KAZANMIŞTI

Genç kızın amcası Fatih Günay, görevlilerin kayıtsız davrandıklarını, yeğeninin ihmal sonucu öldüğünü öne sürerek, davacı olduklarını söyledi. Beş çocuğundan kızı Zeynep'i kaybeden acılı baba M. Emin Günay, Beylikdüzü'ndeki mezarlıkta kızını toprağa verdikten sonra taziyeleri kabul ederken, "Bizim canımız yandı, başkalarının yanmasın. Kızım çok başarılıydı, gece gündüz ders çalışırdı. Hedefi iyi psikolog olmaktı. İlk 12 bin arasına girerek hedeflediği psikoloji bölümünü kazanmıştı. Bu bir ihmal. Biz kadere inanırız. Ancak, gelip, sormadılar bile" diye konuştu.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde genç kızın fenalaşması ve ailesiyle birlikte çevredekilerin yardımına koşması sonrasında ambulans görevlilerinin müdahalesi yer aldı.