LUNAPARKTA ÇADIR ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
Üye Girişi

LUNAPARKTA ÇADIR ALEV ALEV YANDI

14.05.2022 00:43

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, lunapark içerisinde bulunan büyük çadır alev alev yandı.

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, lunapark içerisinde bulunan büyük çadır alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Gece saatlerinde, Kocaali Yalı Mahallesi'nde bulunan lunaparkta yangın çıktı. Lunaparkta bulunan büyük çadırda çıkan yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Yangın kısa sürede büyürken, alev çadırın her tarafını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye yangını söndürürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

LUNAPARKTA ÇADIR ALEV ALEV YANDI
LUNAPARKTA ÇADIR ALEV ALEV YANDI
LUNAPARKTA ÇADIR ALEV ALEV YANDI
LUNAPARKTA ÇADIR ALEV ALEV YANDI

YORUMLAR
500
Cinnet getiren adam evini yaktı Cinnet getiren adam evini yaktı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Lunapark, Kocaali, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel LUNAPARKTA ÇADIR ALEV ALEV YANDI - Son Dakika


Son Dakika
00:13 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarının ardından SADAT yetkilileri açıklama yaptı: Tazminat davası açılacaktır
00:10 Sert düşüş yaşayan LUNA coin yatırımcıları, kurucunun evini bastı!
23:06 Erdoğan'ın konuşma yaptığı AKM önünde bir kişi üzerinde 3 tabancayla yakalandı
23:04 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak katleden anne, ifade verdi: Neden yaptığımı bilmiyorum
23:02 Manisa'da 20 dakikalık yağış caddeleri sular altında bıraktı!
22:31 AK Partili Şamil Tayyar, Kaftancıoğlu ile ilgili paylaşım yaptı, açıklama yapmadan gönderiyi kaldırdı!
22:14 Beyaz Saray sözcüsü Psaki, Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç açıklamalarından sonra konuştu: Türkiye'nin konumunu netleştirmeye çalışıyoruz
21:50 HDP öncülüğünde bir araya gelen Demokrasi İttifakı'ndan 'Kaftancıoğlu' açıklaması: Muhalefet sindirilmek isteniyor
21:42 Gübre fabrikasında yaşanan zehirli gaz sızıntısı can aldı! 2 işçi yaşamını yitirdi
21:40 Dekolte kıyafetiyle Ahmet Çakar tarafından eleştirilen Melis Sezen ilk kez konuştu: Ruhumuz nasıl isterse öyle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 00:49:24. #1.12#
SON DAKİKA: LUNAPARKTA ÇADIR ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement