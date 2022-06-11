Lunaparkta, çocuklarla dolu aletin halatı koptu! O anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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Lunaparkta, çocuklarla dolu aletin halatı koptu! O anlar kameraya yansıdı

11.06.2022 16:45

Antalya'daki bir lunapark, çocukların bindiği eğlence aleti bağlantı yerinden koptu. Olayda 3 çocuk yaralandı. Çocuklar platformun altından çıkartılıp ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.

Atatürk Parkı'nda bulunan küçük lunaparkta minimaks denilen eğlence aleti, bağlantı yerinden koparak platformdan çıkıp ters döndü. Olayda 3 çocuk yaralandı. Çocuklar platformun altından çıkartılıp ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.

"SAKIN BİNMEYİN BUNA"

Arkadaşları eğlence aletinde olan bir çocuk, olay anını kayıt altına aldı. Görüntülerde, çocuğun "Buna bindiler, az önce ben de bindim, şimdi başlıyorlar. Çok korkutucu, titredim. Kafamıza gelmesin. Çok korkutucu, sakın binmeyin buna. Buna binmeyin, aşırı korkutucu, kesin binmeyin" dediği ve sonrasında eğlence aletinin platformdan çıktığı anlar yer alıyor.

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Lunaparkta oyuncak koparak düştü; baş aşağı kurtarılmayı beklediler Lunaparkta oyuncak koparak düştü; baş aşağı kurtarılmayı beklediler Antalya'da lunaparktaki salıncağın platformdan çıktığı anlar cep telefonu kamerasında Antalya'da lunaparktaki salıncağın platformdan çıktığı anlar cep telefonu kamerasında
Kaynak: İHA

Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lunaparkta, çocuklarla dolu aletin halatı koptu! O anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

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