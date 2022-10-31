Meksika'da lunapark kazası! Uçan sandalye yere düştü: 25 yaralı - Son Dakika
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Meksika'da lunapark kazası! Uçan sandalye yere düştü: 25 yaralı

31.10.2022 10:57

Meksika'daki bir lunaparkta uçan sandalye adlı eğlence aracının mekanik arıza sonucu yere düşmesi sebebiyle 25 kişi yaralandı.

Guerrero eyaletinde yer alan Teloloapan şehrinde fuar nedeniyle kurulan lunaparkta korkunç bir kaza meydana geldi. Uçan sandalye olarak bilinen eğlence aracının mekanik arıza sonucu bir anda yere çakılmasıyla 25 kişi yaralandı. Kazanın ardından çevredekiler eğlence aracında bulunanların yardımına koşarken, yaralılardan çoğunun sağlık durumunun ağır olduğu ifade edildi.

ARIZANIN NEDEN KAYNAKLANDIĞI HENÜZ BİLİNMİYOR

Guerrero Sivil Savunma Bakanı Roberto Arroyo Matus yaptığı açıklamada, yaşanan arızanın nedeninin belirlenmesi ve sorumluların tespit edilmesi için soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da lunapark kazası! Uçan sandalye yere düştü: 25 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'da lunapark kazası! Uçan sandalye yere düştü: 25 yaralı - Son Dakika
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