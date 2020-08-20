Lunaparkta eğlence halatı koptu 3 kişi hafif yaralandı - Son Dakika

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, lunaparktaki bir oyuncağın halatının kopması sonucu 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılardan 2 kişi taburcu edilirken 1 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, Sarnıç mahallesindeki lunaparkta meydana geldi. İddiaya göre, parktaki bir oyuncağın halatı çalışır durumdayken henüz belirlenemeyen bir nedenden koptu. Olayda oyuncaktaki kimliği belirlenemeyen 3 kişi yere çakıldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi sonrası ambulanslarla Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayda hafif yaralanan 3 kişiden 2'si taburcu olurken 1 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.