Lunaparkta kavgayı ayırmak isteyen emekli uzman çavuş bıçaklandı
1 saat önce
Lunaparkta kavgayı ayırmak isteyen emekli uzman çavuş bıçaklandıSAMSUN - Samsun'da lunaparkta çıkan kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan 1 kişi ve kavgayı ayırmak isteyen emekli uzman çavuş bıçaklanarak hastanelik oldular.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:51 Kaynak: İHA
Lunaparkta kavgayı ayırmak isteyen emekli uzman çavuş bıçaklandı
SAMSUN - Samsun
'da lunaparkta çıkan kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan 1 kişi ve kavgayı ayırmak isteyen emekli uzman çavuş bıçaklanarak hastanelik oldular. Yaralanan uzman çavuşun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesinindeki fuar alanı mevkisindeki lunaparkta saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu şahıslar arasında kavga çıktı. Kızlarını lunaparkta götüren ve kavgayı görünce ayırmak isteyen emekli uzman çavuş Saffet Yıldırımcan ile Irak
uyruklu Mohammed Saadı Hammeed A Bayatı sırtlarının iki yerlerinden bıçaklandılar. 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Emekli uzman çavuş Saffet Yıldırımcan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis
olay yerinden kaçan ırak uyruklu bir kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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