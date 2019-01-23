Lunaparkta Makyaj ???? ?? | Nefeskesen

Lunaparktaki nefes kesen hızlı treninde giderken tüm yüz makyaj yapmaya çalıştım! Fondöten, ruj, eyeliner hepsini kullanmayı denedim, bakalım neler oldu.

Lunaparktaki nefes kesen hızlı treninde giderken tüm yüz makyaj yapmaya çalıştım! Fondöten, ruj, eyeliner hepsini kullanmayı denedim, bakalım neler oldu... Umarım keyifle izlersiniz!

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