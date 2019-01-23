Son Dakika Haberleri: Lunaparkta Makyaj ???? ?? | Nefeskesen

Lunaparkta Makyaj ???? ?? | Nefeskesen

41 dakika önce

Lunaparktaki nefes kesen hızlı treninde giderken tüm yüz makyaj yapmaya çalıştım! Fondöten, ruj, eyeliner hepsini kullanmayı denedim, bakalım neler oldu.

Lunaparktaki nefes kesen hızlı treninde giderken tüm yüz makyaj yapmaya çalıştım! Fondöten, ruj, eyeliner hepsini kullanmayı denedim, bakalım neler oldu... Umarım keyifle izlersiniz!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:49 Kaynak: Youtube

Makyaj, Genel
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