Lunaparkta Makyaj ???? ?? | Nefeskesen
41 dakika önce
Lunaparktaki nefes kesen hızlı treninde giderken tüm yüz makyaj yapmaya çalıştım! Fondöten, ruj, eyeliner hepsini kullanmayı denedim, bakalım neler oldu.
Lunaparktaki nefes kesen hızlı treninde giderken tüm yüz makyaj yapmaya çalıştım! Fondöten, ruj, eyeliner hepsini kullanmayı denedim, bakalım neler oldu... Umarım keyifle izlersiniz!
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:49 Kaynak: Youtube
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