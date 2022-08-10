Giresun 'da, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü 'nde görevli Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe'nin, raydan çıkan trenin devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği, polis memuru eşi Samet Dilekçe ile Fatma Akbaş ve kızı Şevval Akbaş'ın yaralandığı lunaparka girişler yasaklandı. Lunapark çevresini güvenlik şeridiyle çeviren polis ekipleri, gelen vatandaşları uyararak geri gönderdi. Trende emniyet kemerinin bulunmaması ise dikkat çekti. Daha önce de kazalar yaşanan lunaparkta makinelerin bakımlarının yapılmadığı iddia edildi.

Kaynak: DHA

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Gülşen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Lunaparkta tren kazasına 3 gözaltı; komiser yardımcısı Sinem'e tören (2) - Son Dakika

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