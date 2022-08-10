Lunaparkta tren kazasına 3 gözaltı; komiser yardımcısı Sinem'e tören (2) - Son Dakika
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Lunaparkta tren kazasına 3 gözaltı; komiser yardımcısı Sinem'e tören (2)

10.08.2022 14:13
Lunaparkta tren kazasına 3 gözaltı; komiser yardımcısı Sinem'e tören (2)

LUNAPARKA GİRİŞ YASAKLANDIGiresun'da, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe'nin, raydan çıkan trenin devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği, polis memuru eşi Samet Dilekçe ile Fatma Akbaş ve kızı Şevval Akbaş'ın yaralandığı lunaparka girişler yasaklandı.

LUNAPARKA GİRİŞ YASAKLANDI

Giresun'da, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe'nin, raydan çıkan trenin devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği, polis memuru eşi Samet Dilekçe ile Fatma Akbaş ve kızı Şevval Akbaş'ın yaralandığı lunaparka girişler yasaklandı. Lunapark çevresini güvenlik şeridiyle çeviren polis ekipleri, gelen vatandaşları uyararak geri gönderdi. Trende emniyet kemerinin bulunmaması ise dikkat çekti. Daha önce de kazalar yaşanan lunaparkta makinelerin bakımlarının yapılmadığı iddia edildi.

GÖĞSÜNE ALDIĞI DARBE SONUCU HAYATINI KAYBETMİŞKazayla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Sinem ve Samet Dilekçe çiftinin aile dostları Fatma ve kızı Şevval Akbaş ile birlikte, eğlenmek için lunaparka gittiği belirtildi. Hareket eden trenin arka iki vagonu, bir süre sonra bilinmeyen nedenle raydan çıkarak devrildi. Vagondan savrulan 4 kişiden Sinem Gülşen Dilekçe, göğsüne aldığı darbe sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Dilekçe, tüm müdahalelere rağmen iç kanama nedeniyle kurtarılmadı.'KAZADAN 2 GÜN ÖNCE TORUNUMU BURAYA GETİRMİŞTİM'Kentte yaşayan Hüseyin Tepealan (69), iki gün önce torununu lunaparka getirdiğini ve trene bindirdiğini söyledi. Tepealan, "Ben buraya torunumu eğlendirmek için getiriyordum. Torunum yurt dışında yaşadığı için lunaparkları iyi biliyor. Bize de gitmek için ısrar ediyor. Buraya getiriyorduk. Kazadan 2 gün önce de torunumu buraya getirmiştim. Tedbir amaçlı torunumun yanına ben binmiştim. Çocuk ısrar ediyordu. Mecburen bindik ama çok tehlikeli olduğunu anladık. Çok feci bir durum yaşandı burada. Ondan sonra da binmedik daha. Herhalde kontrol etmediler. Onun yüzünden olmuş olabilir kaza. Vatandaşlarımız böyle tehlike şeylere çocuklarını ve kendilerini bindirmesinler" dedi.Öte yandan gözaltında bulunan lunapark çalışanları S.K. (40), A.K. (45) ve N.K.'nın (41), emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Mustafa KIRLAK-Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,


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Kaynak: DHA

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Gülşen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lunaparkta tren kazasına 3 gözaltı; komiser yardımcısı Sinem'e tören (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lunaparkta tren kazasına 3 gözaltı; komiser yardımcısı Sinem'e tören (2) - Son Dakika
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