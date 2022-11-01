Çarpışan arabaya binen dilsiz yaşlı adamın mutluluğu kameralara yansıdı - Son Dakika
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Çarpışan arabaya binen dilsiz yaşlı adamın mutluluğu kameralara yansıdı

01.11.2022 10:27

Lunaparkta kenarda durup çarpışan arabadaki çocuklara baktığı fark edilen yaşlı adamın yanına giden gençler dilsiz olduğu öğrenilen adama yardımcı olarak çarpışan arabaya binmesini sağladı. Yaşlı adamın mutluluğu kameralara kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa süre içerisinde viral oldu. Söz konusu videoda, lunaparktaki yaşlı bir adamın çarpışan arabaların olduğu yerde kenarda durup, eğlenenlere baktığı görüldü.

GENÇLERİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Yaşlı adamın heyecanlı ve ilginç tavırlarını fark eden bir grup genç ise adamın yanına giderek, konuşturmaya başladı. Fakat adamın konuşamadığı öğrenilince acı gerçek de anlaşıldı. Gençler daha sonra herkesin takdirini kazanan bir harekete imza attı.

JETON VERİP ARABAYA BİNDİRDİLER

Gençler, ellerindeki jetonlardan birini yaşlı adama vererek çarpışan arabaya binmesini sağladı. İsteğine kavuşan yaşlı adamın yüzündeki mutluluk ise dünyaya bedeldi.

YORUMLAR (1)
  • Muhammet Duman: Gençlerimizden umudunu kesenlere gelsin bu Video.Gençlerimiz geleceğimiz. Helal olsun Size. Cevap Yaz 9 0 Yayından Kaldır
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Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Çarpışan arabaya binen dilsiz yaşlı adamın mutluluğu kameralara yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çarpışan arabaya binen dilsiz yaşlı adamın mutluluğu kameralara yansıdı - Son Dakika
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