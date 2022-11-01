Sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa süre içerisinde viral oldu. Söz konusu videoda, lunaparktaki yaşlı bir adamın çarpışan arabaların olduğu yerde kenarda durup, eğlenenlere baktığı görüldü.
Yaşlı adamın heyecanlı ve ilginç tavırlarını fark eden bir grup genç ise adamın yanına giderek, konuşturmaya başladı. Fakat adamın konuşamadığı öğrenilince acı gerçek de anlaşıldı. Gençler daha sonra herkesin takdirini kazanan bir harekete imza attı.
Gençler, ellerindeki jetonlardan birini yaşlı adama vererek çarpışan arabaya binmesini sağladı. İsteğine kavuşan yaşlı adamın yüzündeki mutluluk ise dünyaya bedeldi.
Son Dakika › Yaşam › Çarpışan arabaya binen dilsiz yaşlı adamın mutluluğu kameralara yansıdı - Son Dakika