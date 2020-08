Lunaparkta yere çakılan kule asansörde 2 yeğeniyle yaralanan kadın o anları anlattı (3) - Son Dakika

MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI: TEHLİKELİ ARAÇLAR MENEDİLMELİ

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, lunaparktaki oyuncağın halatının kopması sonucu 3 kişi yaralandığı kazayla ilgili olarak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Melih Yalçın, lunaparkların kontrolsüz olduğunu öne sürerek, "Her sene lunaparklardan bir kaza haberi geliyor ve bu bizim canımızı çok sıkıyor. Lunaparktaki araçlarda asansörlerin etiket sistemine benzer bir sistem kullanılmalı. Buradaki araçlar yıllık olarak yapılan periyodik kontrollerde etiketler verilerek onarılmalı. Tehlike söz konusuyla araçların kullanımdan menedilmesi gerekiyor. Bu kontroller yapılmadığında her şey işletmecinin inisiyatifine kalıyor. İşletmeci mahkeme salonunda kendini ispat etmeye çalışıyor, olan ise ölene, yaralanana oluyor" dedi.

'GÜVENLİ OLDUKLARINI SÖYLEMEK ZOR'Lunaparktaki araçların ne kadarının güvenli olduğu sorusuna net bir yanıt vermenin zor olduğunu ifade eden Yalçın, "Bu araçların güvenli olduklarını söylememiz zor. İşletme sahipleri kendi çabalarıyla ne kadar güvenli tutmaya çalışıyorsa o kadar güvenlidir. Çünkü bu anlamda bir denetim sistemi yok. Bilindiği kadarıyla sadece belediyeler ruhsat veriyor. Kontrol yapılıp, yapılmadığını bilmiyoruz. Bu tür işletmelerin hangi dönemlerde kimler tarafından denetleneceğine dair bir düzenleme yok. Herkesin sorumlulukları belli olsun. Bu tür cihazların kimler tarafından üretileceği, kimler tarafından kontrol edileceği hepsi belli olsun. Herkes de gönül rahatlığıyla bu araçları kullansın" diye konuştu.'MERDİVEN ALTI ÜRETİM DE YAPILIYOR'Bu tür cihazların çok çeşitli tipleri olduğunu ifade eden Yalçın, "Kimisinde halat, kimisinde ray, kimisinde rulman var. Bu tür cihazların kontrolleri günlük, haftalık, aylık veya yıllık olur. Bunlar üretici firma tarafından belirtilir. Tabii bu gerçekten işi bilen firmalar tarafından belirtilir. Bir de merdiven altı üretimlerden söz etmek mümkün. Bizler mühendisler olarak insanların kullandığı, can ve mal kaybına sebep olabilecek olan alanlarda denetim sisteminin olup olmadığına bakarız. 'İşletmeciler kendi usta ve mühendisleriyle bunları kontrol ediyor' diye bir sistem olamaz. Dışarıdan bunları denetleyen bir sistem olmalı. Bu çok boşluklu bir piyasa ve bizi de tedirgin ediyor" dedi.Hande NAYMAN/ İZMİR,