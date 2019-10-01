Son Dakika Haberleri: Lunaparktaki cinayetin katil zanlısı tutuklandı
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Lunaparktaki cinayetin katil zanlısı tutuklandı

1 saat önce

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki bir lunaparkta çıkan jeton tartışmasında Eren Erbahçeciler'i (34) kızının gözü önünde göğsünden vurarak öldürülen katil zanlısı Kazım Semerci (26) yakalandı.

Lunaparktaki cinayetin katil zanlısı tutuklandı, System.String[]
MANİSA'nın Salihli ilçesindeki bir lunaparkta çıkan jeton tartışmasında Eren Erbahçeciler'i (34) kızının gözü önünde göğsünden vurarak öldürülen katil zanlısı Kazım Semerci (26) yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Semerci, tutuklandı.
Olay, geçen pazar günü saat 21.00 sıralarında, Salihli- Ödemiş yolu üzerinde bulunan lunaparkta meydana geldi. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Ahmetli Şube Müdürlüğü çalışanı Eren Erbahçeciler, 10 yaşlarındaki kızıyla birlikte lunaparka eğlenmeye geldi. İddiaya göre, Erbahçeciler ile lunapark işletmecisinin oğlu Kazım Semerci arasında, lunapark oyun aletlerinde kullanılan jeton nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyürken Kazım Semerci, yanındaki tabancayla Eren Erbahçeciler'i göğsünden yaraladı. Kızının gözü önünde kanlar içinde yerde kalan Erbahçeciler, ambulansla, kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak Erbahçeciler, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Erbahçeciler'in kızı ise, yakınlarına teslim edildi. Erbahçeciler, dün ikindide kılınan namaz sonrası Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki Ulu Camisi'nde toprağa verildi. Olay yerinden kaçan Kazım Semerci'nin yakalanması için polis, çalışma başlattı. Semerci, aynı gün yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kazım Semerci, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğince Semerci tutuklandı.


Salihli, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:31 Kaynak: DHA
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