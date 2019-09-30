Son Dakika Haberleri: Lunaparktaki jeton tartışmasında kızının gözü önünde öldürüldü
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Lunaparktaki jeton tartışmasında kızının gözü önünde öldürüldü

31 dakika önce

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki lunaparkta çıkan jeton tartışmasında, Eren Erbahçeciler (34), kızının gözü önünde göğsünden vurularak öldürüldü.

Lunaparktaki jeton tartışmasında kızının gözü önünde öldürüldü, System.String[]

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki lunaparkta çıkan jeton tartışmasında, Eren Erbahçeciler (34), kızının gözü önünde göğsünden vurularak öldürüldü. Kaçan katil zanlısı lunapark personeli K.S.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Salihli- Ödemiş yolu üzerinde bulunan lunaparkta meydana geldi. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Ahmetli Şube Müdürlüğü çalışanı Eren Erbahçeciler, 10 yaşındaki kızıyla birlikte lunaparka eğlenmeye gitti. İddiaya göre, Erbahçeciler ile lunapark çalışanı K.S. arasında, oyun aletlerinde kullanılan jeton nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyürken K.S., yanındaki tabancayla Eren Erbahçeciler'i göğsünden yaraladı. Kızının gözü önünde kanlar içinde yerde kalan Erbahçeciler, ambulansla, kentteki özel hastaneye kaldırıldı. Ancak Erbahçeciler, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Erbahçeciler'in kızı ise yakınlarına teslim edildi. Polis, olay yerinden kaçan K.S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Salihli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:05 Kaynak: DHA
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