Lunaparktaki kavgayı ayırmak isteyen emekli uzman çavuş sırtından bıçaklandı
58 dakika önce
Samsun'da lunaparkta çıkan kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan 1 kişi ve kavgayı ayırmak isteyen emekli uzman çavuş bıçaklanarak hastanelik oldular.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:32 Kaynak: İHA
'da lunaparkta çıkan kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan 1 kişi ve kavgayı ayırmak isteyen emekli uzman çavuş bıçaklanarak hastanelik oldular. Yaralanan uzman çavuşun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesinindeki fuar alanı mevkisindeki lunaparkta saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu şahıslar arasında kavga çıktı. Kızlarını lunaparkta götüren ve kavgayı görünce ayırmak isteyen emekli uzman çavuş Saffet Yıldırımcan (53) ile Irak
uyruklu Mohammed Saadı Hammeed A Bayatı (30) sırtlarının iki yerlerinden bıçaklandılar. 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Emekli uzman çavuş Saffet Yıldırımcan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis
olay yerinden kaçan ırak uyruklu bir kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kına gecesinde tüfekle vurulan 7 kişi hastanelik oldu İstanbul'da sağanak yağış sonrası feci kaza: Akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı Psikolojik rahatsızlığı olan anne, 6 yaşındaki oğlunu göle attı: Cennete gitsin İstanbul'da bir taksici, aracıyla çarptığı kadın turisti darp etti