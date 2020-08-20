Lunaparktaki "kule asansör"ün halatı koptu: 3 yaralı (2) - Son Dakika

Asansörde bulunan kadın ve iki kız çocuğu, ambulansla Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sarnıç Mahallesi'ndeki lunaparka gelen aynı aileden bir kadın ve iki kız çocuğu, kuledeki 10 metre yükselerek hızla inen asansöre bindi.

İzmir 'in Gaziemir ilçesinde lunaparktaki "kule asansör" adı verilen eğlence aracının halatının kopması sonucu bir kadın ve 2 kız çocuğu hafif yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 17:56

Kaynak: AA

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